Чистая прибыль Deutsche Boerse за 2017 год выросла на 21% - до 874,3 млн евро

МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Чистая прибыль одного из крупнейших мировых биржевых операторов Deutsche Boerse, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам 2017 года увеличилась в годовом выражении на 21% и достигла 874,3 миллиона евро, говорится в финансовом отчете компании.

Базовая прибыль на акцию составила 4,68 евро против 3,87 евро по итогам 2016 года. Чистая выручка выросла на 3% - до 2,462 миллиарда евро.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Deutsche Boerse увеличилась в 1,2 раза в годовом выражении - до 213,6 миллиона евро. Базовая прибыль на акцию составила 1,15 евро против 0,91 евро в аналогичном периоде 2016 года. Чистая выручка выросла на 3,2% - до 639 миллионов евро.

По словам финансового директора Deutsche Borse Грегора Поттмайера (Gregor Pottmeyer), из-за негативного влияния циклических эффектов (на деятельность биржи - ред.), организации не удалось достичь некоторых целевых финансовых показателей.

Вместе с тем, глава Deutsche Borse Теодор Веймер (Theodor Weimer) прогнозирует заметный рост ряда основных показателей в 2018 году. "В текущем году мы планируем увеличить чистую выручку не менее чем на 5%. Мы не ожидаем дальнейшего противодействия циклических эффектов, кроме того, эффективное управление расходами обеспечит масштабируемость нашей бизнес-модели, что позволит ожидать роста чистой прибыли в 2018 году не менее, чем на 10%", - приводятся в релизе слова Веймера.

Deutsche Boerse AG - одна из крупнейших биржевых организаций в мире. Головной офис группы расположен во Франкфурте, имеются представительства в Люксембурге, Праге, Лондоне, Цюрихе, Москве, Нью-Йорке, Чикаго, Гонконге, Сингапуре, Пекине и Токио.