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Биржи АТР торгуются разнонаправленно на фоне снижения бирж США


Рынки / Индексы

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не демонстрируют единой динамики, давление на биржи оказывает снижение американских индексов, при этом трейдеры ожидают публикации протокола последнего заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.46 мск гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,91% - до 31153,39 пункта, корейский KOSPI - на 0,23%, до 2420,59 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,02%, до 5939,7 пункта, Nikkei 225 - на 0,16%, до 21888,03 пункта.

Биржи Китая по-прежнему закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,45%, до 3199,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,48%, до 1739,15 пункта.

Во вторник индексы США закрылись снижением, при этом промышленный индекс Dow Jones опустился на 1,01% на фоне падения стоимости акций американского ритейлера Walmart Inc. Во вторник компания сообщила о падении чистой прибыли по итогам 2017-2018 финансового года на 26,4% в годовом выражении. Акции Walmart подешевели на 10,2%. Негативная динамика бирж США оказала давление на рынки Азии.

"Нестабильность рынка, скорее всего, сохранится до заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в марте", - приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного стратега Saxo Bank Securities в Токио Хироаки Курамоси (Hiroaki Kuramochi). Ближайшее заседание Федрезерва запланировано на 20-21 марта. По данным CME Group, 83,1% экспертов считают, что на мартовском заседании регулятора базовая ставка будет повышена до 1,5-1,75% годовых.

Позднее в среду инвесторы ожидают публикации протокола последнего заседания ФРС США, которое прошло в конце января. Участники рынка ожидают получить подсказки по дальнейшей политике повышения ставок, а также комментарии Федрезерва по инфляции в США.

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