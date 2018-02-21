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Нефть дешевеет на укрепляющемся долларе


Commodities / Рынки

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Нефть в среду утром снижается в стоимости на фоне роста индекса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.03 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,95% - до 64,63 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,2%, до 61,05 доллара за баррель.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,17%, до 89,86 пункта. На прошлой неделе в пятницу показатель опускался до минимальной отметки с декабря 2014 года в 88,25 пункта.

Трейдеры полагают, что снижение стоимости нефти было вызвано восстановлением доллара с минимумов прошлой недели. Укрепление доллара негативно сказывается на спросе на топливо, так как делает его импорт дороже в страны с другой валютой.

"Американский доллар продолжает находить факторы для роста", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика торгов в АТР в OANDA Стивена Иннеса (Stephen Innes).

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