FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Цена биткоина снижается в рамках коррекции после роста во вторник


Рынки / Валюта

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) снижается в цене в рамках коррекции после роста днем ранее на позитивных новостях о регулировании крипторынка в Южной Корее, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.17 мск биткоин снижался в цене на 4,53% - до 11,027 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 4,9% - до 10,89 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 2,91% - до 10,9 тысячи долларов.

Другие крупные криптовалюты также снижаются в стоимости. Ethereum дешевеет на 7,14% - до 884,4 доллара, Ripple - на 8,11%, до 1,05 доллара, Bitcoin Cash - на 10,28%, до 1380,69 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 474,1 миллиарда долларов. Доля биткоина на данный момент составляет примерно 39% всего рынка криптовалют, Ethereum - 18%, Ripple - 9%.

Биткоин рос в цене во вторник вечером на сообщениях из Южной Кореи. Глава национальной службы финансового надзора (FSS) Чхве Хын-сик (Choe Heung-sik) заявил, что регулятор планирует нормализовать криптовалютный бизнес в рамках саморегулируемой среды.

Инвесторы восприняли эти заявления, как разворот к более мягкой политике регулирования и отказу от озвученных в январе министром юстиции страны планов по запрету криптовалютных площадок в стране. При этом в конце января правительство Южной Кореи запретило использование анонимных банковских счетов для расчетов в криптовалюте, чтобы снизить риски использования цифровых активов для отмывания денег и нелегальной торговли.

Версия для печати

Криптовалюты

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ