События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 февраля

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 21 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CNY
|Китай - Новый год по лунному календарю - выходной день на биржах
|3:30
|AUD
|Австралия - Завершенные строительные работы (кв/кв) (4кв2017)
|16,6%
|-19,4% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия - Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (4кв2017)
|0,5%
|0,6% (факт)
|4:10
|JPY
|Япония - Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Якитоси Фуно
|11:00
|EUR
|Франция - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|58,4
|58
|11:00
|EUR
|Франция - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (февраль)
|59,2
|59
|11:30
|EUR
|Германия - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|61,1
|60,6
|11:30
|EUR
|Германия - Индекс деловой активности в секторе услуг (февраль)
|57,3
|57
|12:00
|EUR
|Еврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|59,6
|59,3
|12:00
|EUR
|Еврозона - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (февраль)
|58,8
|58,5
|12:00
|EUR
|Еврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг (февраль)
|58
|57,6
|12:30
|GBP
|Великобритания - Средний уровень заработной платы с учетом премий (декабрь)
|2,50%
|2,50%
|12:30
|GBP
|Великобритания - Изменение числа заявок на пособие по безработице (январь)
|8,6 тыс
|4,1 тыс
|12:30
|GBP
|Великобритания - Уровень безработицы (декабрь)
|4,30%
|4,30%
|17:00
|USD
|США - Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)
|17:15
|GBP
|Великобритания - Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
|17:15
|GBP
|Великобритания - Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна
|17:15
|GBP
|Великобритания - Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
|17:15
|GBP
|Великобритания - Слушания отчета Банка Англии по инфляции
|17:15
|GBP
|Великобритания - Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Бена Бродбента
|17:45
|USD
|США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|55,5
|55,3
|17:45
|USD
|США - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit
|53,8
|17:45
|USD
|США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (февраль)
|53,3
|54
|18:00
|USD
|США - Продажи на вторичном рынке жилья (январь)
|5,57 млн
|5,61 млн
|18:00
|USD
|США - Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (январь)
|-3,60%
|0,80%
|22:00
|USD
|США - Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|НОВАТЭК - финансовые результаты по МСФО за 2017
|RUB
|ММК - СД (одобрение сделок по отчуждению недвижимого имущества)
|RUB
|МОЭСК - СД (утверждение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015-2022, утверждение программы отчуждения непрофильных активов)
|RUB
|МРСК Юга - СД (программа отчуждения непрофильных активов в новой редакции)
|RUB
|МРСК Центра - СД (об исполнении в 4кв2017 плана мероприятий по подготовке электросетевых объектов компании к проведению ЧМ-2018 по футболу)