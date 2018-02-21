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События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 февраля


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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 21 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
CNYКитай - Новый год по лунному календарю - выходной день на биржах
3:30 AUDАвстралия - Завершенные строительные работы (кв/кв) (4кв2017)16,6% -19,4% (факт)
3:30 AUDАвстралия - Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (4кв2017)0,5%0,6% (факт)
4:10 JPYЯпония - Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Якитоси Фуно
11:00 EURФранция - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)  58,458
11:00 EURФранция - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (февраль)59,259
11:30 EURГермания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)61,160,6
11:30 EURГермания - Индекс деловой активности в секторе услуг (февраль)57,357
12:00 EURЕврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)59,659,3
12:00 EURЕврозона - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (февраль)58,858,5
12:00 EURЕврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг (февраль)5857,6
12:30 GBPВеликобритания - Средний уровень заработной платы с учетом премий (декабрь)2,50%2,50%
12:30 GBPВеликобритания - Изменение числа заявок на пособие по безработице (январь)8,6 тыс4,1 тыс
12:30 GBPВеликобритания - Уровень безработицы (декабрь)4,30%4,30%
17:00 USDСША - Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)
17:15 GBPВеликобритания - Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
17:15 GBPВеликобритания - Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна
17:15 GBPВеликобритания - Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
17:15 GBPВеликобритания - Слушания отчета Банка Англии по инфляции
17:15 GBPВеликобритания - Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Бена Бродбента
17:45 USDСША - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)55,555,3
17:45 USDСША - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit53,8
17:45 USDСША - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (февраль)53,354
18:00 USDСША - Продажи на вторичном рынке жилья (январь)5,57 млн5,61 млн
18:00 USDСША - Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (январь)-3,60%0,80%
22:00 USDСША - Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
RUBНОВАТЭК - финансовые результаты по МСФО за 2017
RUBММК - СД (одобрение сделок по отчуждению недвижимого имущества)
RUBМОЭСК - СД (утверждение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015-2022, утверждение программы отчуждения непрофильных активов)
RUBМРСК Юга - СД (программа отчуждения непрофильных активов в новой редакции)
RUBМРСК Центра - СД (об исполнении в 4кв2017 плана мероприятий по подготовке электросетевых объектов компании к проведению ЧМ-2018 по футболу)
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