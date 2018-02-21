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Золото торгуется в минусе на фоне интереса инвесторов к активам с более высокой доходностью


Commodities / Рынки

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду утром на фоне укрепления курса доллара и роста спроса на более доходные американские казначейские облигации, следует из данных торгов.

По состоянию на 9.31 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,8 доллара, или на 0,14% - до 1329,4 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,41% - до 16,37 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,11% - до 89,81 пункта.

Удорожание доллара традиционно негативно влияет на котировки золота, делая его дороже для держателей других валют.

Кроме того, на сырьевые котировки оказывает давление рост спроса на казначейские облигации США. Во вторник американское казначейство провело аукционы по продаже облигаций на 258 миллиардов долларов. По данным казначейства, бумаги сроком погашения через три и шесть месяцев были проданы с самой высокой процентной ставкой, характерной для таких сроков погашения. Объем аукциона на эти краткосрочные долговые обязательств стал максимально высоким за более чем девять лет. При этом объем проданных долгосрочных облигаций - погашением через 2, 5 и 7 лет - вырос на 4 миллиарда долларов по сравнению с прошлым месяцем.

Рост спроса на американские гособлигации может сигнализировать о вновь обострившемся интересе инвесторов к высокодоходным активам. В начале февраля рост доходности облигаций США и вероятность дополнительного роста ставки Федрезерва стали причинами резкого обвала на американских и вслед за ними - глобальных фондовых биржах.

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