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Биржи АТР закрылись ростом после выхода статданных из Японии


Рынки / Индексы

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам среды выросли после выхода статистики из Японии о сохранении роста деловой активности в промышленности страны в текущем месяце, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов среды японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,21%, до 21970,81 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,05%, до 5943,7 пункта, корейский KOSPI - 0,51%, до 2427,52 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,81% - до 31431,89 пункта.

Биржи Китая остаются закрытыми с конца прошлой недели в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Рынки страны откроются уже в четверг.

"Если рынки Китая вырастут завтра, когда возобновятся торги, это может поддержать дальнейший рост всех региональных рынков", - считает старший экономист по развивающимся рынкам SMBC Nikko Securities Кота Хираяма (Kota Hirayama), мнение которого приводит агентство Рейтер.

Инвесторы с оптимизмом восприняли предварительные данные по индексу деловой активности (PMI) в промышленности Японии, который хоть и опустился в феврале до 54 пунктов с 54,8 пункта месяцем ранее, но остается при этом выше отметки 50 пунктов, свидетельствующей о росте экономической активности. "Рост экспорта замедлился относительно пиковых значений января, но при этом он остается стабильным", - отметил экономист исследовательской организации Markit Бернард Ау (Bernard Aw).

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