Биржи Европы снижаются на статистике и в ожидании новостей из США

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж снижаются в среду на данных внутренней статистики, которая не оправдала ожиданий аналитиков, а также перед публикацией протокола январского заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.49 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,24%, до 7229,73 пункта, французский CAC 40 - на 0,38%, до 5269,87 пункта, немецкий DAX - уменьшался на 0,5%, до 12420,82 пункта.

Давление на настроения инвесторов оказывают данные исследовательской организации Markit Economics, согласно которым композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в феврале снизился до 57,5 пункта с 58,8 пункта месяцем ранее. Аналитики прогнозировали снижение показателя лишь до 58,5 пункта.

Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании сообщило в свою очередь о том, что безработица в Великобритании в октябре-декабре 2017 года неожиданно выросла до 4,4% с уровня сентября-ноября в 4,3%, хотя аналитики ждали сохранения показателя на уровне предыдущего периода.

Кроме того, в среду мировые рынки ждут публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Документ будет обнародован в среду вечером. Участники рынка ждут от регулятора комментариев по инфляции в стране, а также подсказок по дальнейшему повышению ставок. По данным CME Group, 83,1% экспертов считают, что на ближайшем, мартовском заседании ФРС базовая ставка будет повышена до 1,5-1,75% годовых.

"Главным событием сегодня является публикация протокола январского заседания ФРС. Заявление по его итогам не претерпело существенных изменений, но в протоколе может быть представлен обзор различных мнений в ФРС", - отмечают аналитики Danske Bank в обзоре, имеющемся в распоряжении РИА Новости. В частности, эксперты банка интересуются, что будет сказано в протоколе о влиянии налоговой реформы в США на перспективы повышения базовой ставки в стране в текущем году - будет ли она повышаться три раза, как ожидалось ранее, или больше. "Мы по-прежнему ожидаем повышения процентной ставки на следующем заседании ФРС в марте", - добавляет Danske Bank.