Фунт ускорил снижение на данных по росту безработицы в Великобритании

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов снижается к доллару после данных по росту уровня безработицы в Великобритании в четвертом квартале 2017 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.22 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,3943 доллара с 1,3996 доллара за фунт на предыдущем закрытии. До публикации пара торговалась на уровне 1,3966 доллара за фунт.

Курс евро к доллару опускался до 1,2327 доллара за евро с 1,2337 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 107,56 иены за доллар со 107,33 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,1%, до 89,81 пункта.

Безработица в Великобритании в октябре-декабре 2017 года неожиданно выросла до 4,4% с уровня сентября-ноября в 4,3%, сообщило Бюро национальной статистики (ONS). Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали значения показателя на уровне предыдущего периода в 4,3% - минимума с 1975 года. Показатель вырос впервые за почти два года. Число безработных в стране за этот отчетный период увеличилось на 46 тысяч человек.

Однако эти данные были отыграны статистикой о росте средней заработной платы в стране в номинальном выражении. Так, средняя недельная заработная плата в стране и с учетом бонусов, и без учета бонусов выросла на 2,5% в годовом выражении. Аналитики ожидали роста на 2,4%. При этом средняя реальная недельная заработная плата в стране как с учетом бонусов, так и без учета бонусов снизилась на 0,3% в годовом выражении.

Как пишет издание The Wall Street Journal, данные в целом адекватны прогнозам, поэтому вряд ли заставят Банк Англии пересмотреть свои темпы ужесточения монетарной политики. Ожидается, что процентная ставка регулятора будет повышена в мае, добавляет издание.