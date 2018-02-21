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Нефть продолжает дешеветь в ожидании статистики по запасам США


Commodities / Рынки

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем продолжают утреннее снижение на фоне укрепления доллара к мировым валютам, трейдеры ожидают публикацию данных по запасам нефти в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.01 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,48% - до 64,94 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,79% - до 61,3 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) при этом увеличивался на 0,14%, до 89,84 пункта.

Доллар коррекционно укрепляется после резкого падения на прошлой неделе, когда индекс доллара достигал минимума с конца 2014 года. Вместе с этим инвесторы ожидают публикацию протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в котором надеются получить комментарии регулятора по инфляции в стране и политике дальнейшего повышения ставки.

Укрепление курса доллара оказывает давление на сырьевые цены, так как это делает нефть дороже для держателей других валют.

В четверг будут обнародованы данные Американского института нефти (API) и министерства энергетики США по запасам нефти в стране по итогам прошлой недели. Аналитики ожидают роста запасов на 1,3 миллиона баррелей, до 423,4 миллиона баррелей.

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