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Рубль днем мало менялся к доллару и к евро в ожидании решений S&P и Fitch


Рынки / Валюта

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Рубль днем слабо разнонаправленно менялся к доллару и к евро, отыгрывая курсовую динамику форекс.

Участники рынка воздерживаются от активных операций в ожидании рейтинговых решений по поводу России от агентств S&P и Fitch, говорят аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" к 14.07 мск повышался на 0,04 рубля — до 56,6 рубля, курс евро снижался на 0,02 рубля — до 69,77 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс рубля слегка менялся к доллару и евро в середине торговой сессии среды. Слабость европейской валюты на форекс транслируется в ее снижение против рубля.

Стоимость нефти сползает в район 64,5 доллара за баррель на фоне восстановления доллара с минимумов прошлой недели на форекс. Укрепление доллара негативно сказывается на спросе на топливо, так как делает его импорт дороже в страны с другой валютой.

Поддержка рублю приходит от оценок ЦБ РФ о том, что годовая инфляция в российской экономике начиная со второй половины года будет постепенно возвращаться к целевому уровню 4%, и на конец 2018 года может быть несколько ниже 4%. Это сохранит сдержанность регулятора в процессе ослабления денежно-кредитной политики, полагают эксперты.

Приближение пика налогового периода февраля также поддерживает спрос на рублевую ликвидность.

В итоге курсы доллара и евро днем менялись разнонаправленно против рубля в пределах 0,1%. Рублевая цена "черного золота" остается в районе 3,65 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Поддержку рублю оказывают приближающиеся налоговые выплаты февраля, а также ожидание решений S&P и Fitch в отношении повышения суверенного рейтинга (23 февраля), рассуждают аналитики Росбанка.

Продажи валюты в рамках налогового периода должны достичь пика сегодня в течение дня и завтра, считает Том Левинсон из компании "Сбербанк SBER КИБ".

"Вчера мы предположили, что пара USD/RUB может нацелиться на отметку 56 на фоне покупок валюты в преддверии налоговых выплат, пока внешняя ситуация остается благоприятной. Если доллар продолжит укрепляться на форекс, достичь уровня 56 будет сложно, однако рубль, вероятно, продолжит демонстрировать опережающую динамику", - добавил он.

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