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Индекс Мосбиржи поднялся выше 2300 пунктов на фоне роста бумаг Сбербанка и ВТБ


Рынки / Индексы

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи поднялся выше уровня в 2300 пунктов впервые со 2 февраля на фоне существенного роста бумаг Сбербанка и ВТБ перед публикацией их отчетностей по МСФО.

Индекс Мосбиржи к 17.21 мск рос на 1,32% - до 2300,15 пункта, индекс РТС - на 1,18%, до 1279,61 пункта, следует из данных Московской биржи.

К текущему моменту префы Сбербанка растут на 2,27% - до 200,8 рубля, обыкновенные акции банка - на 2,74%, до 274,53 рубля (уже поднимались до 274,73 рубля, установив новый исторический максимум), акции ВТБ растут на 2,47% - до 4,892 копейки.

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