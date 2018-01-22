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МТС выкупила 0,04% собственных акций в рамках buyback


Компании / Технологии / Рынки

 

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Дочерняя компания МТС MTSS Stream Digital, LLC приобрела 0,04% акций МТС в рамках их обратного выкупа (buy back), сообщает крупнейший сотовый оператор РФ в среду.

Покупка акций была совершена в рамках программы выкупа акций, которую компания анонсировала 6 сентября 2017 года. Программа рассчитана на приобретение акций на сумму до 20 миллиардов рублей как с рынка, так и у "Системы Финанс" (дочерняя компания основного акционера МТС — АФК "Система" AFKS). Действует до апреля 2019 года.

Таким образом, с момента запуска программы компания уже приобрела 64,6 миллиона акций.

МТС — первый по числу абонентов сотовый оператор в РФ, на конец третьего квартала 2017 года компания обслуживала 78,5 миллиона пользователей. АФК "Система" владеет 52,31% оператора (доля эффективного участия — 50,2%), в свободном обращении находится 47,58% акций.

 

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