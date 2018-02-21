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Fitch подтвердило рейтинг оператора "Домодедово" на уровне "BB+", прогноз стабильный


Рынки

МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) оператора аэропорта "Домодедово" - DME Ltd. на уровне "BB+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

"DME извлекает выгоду из растущего, умеренно волатильного O&D-трафика (при котором аэропорт не выступает в качестве пункта пересадки - ред.), а также туристического трафика благодаря обслуживанию московских пассажиров. Дерегулируемые тарифы при этом обеспечивают гибкость ценообразования "Домодедово" на высококонкурентном рынке", - поясняет Fitch.

Стабильный прогноз отражает мнение агентства о том, что восстановление трафика после окончания рецессии в экономике России продолжается, несмотря на прекращение полетов авиакомпании "ВИМ-Авиа" в октябре прошлого года.

Положительное рейтинговое действие в отношении оператора "Домодедово" возможно, если его показатель отношения долга к EBITDAR в течение пяти лет уменьшится до 2x. Кроме того, положительно на рейтинге скажется улучшение профиля бизнес-рисков, в частности, благодаря завершению строительства "Терминала-2".

Вместе с тем, Fitch может понизить рейтинг оператора "Домодедово" при показателе отношения долга к EBITDAR выше 4х, а также в случае неспособности оператора рефинансировать задолженность.

Аэропорт "Домодедово" является одной из крупнейших воздушных гаваней России. В 2017 году аэропорт обслужил 30,7 миллиона человек. Маршрутная сеть включает 66 уникальных направлений.

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