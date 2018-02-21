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Банк Англии будет оперативно реагировать на изменения, связанные с переговорами по Brexit


Рынки / Мировая экономика

ЛОНДОН, 21 фев /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Банк Англии намерен своевременно реагировать в вопросах денежно-кредитной политики на изменения, связанные с переговорами по Brexit, заявил глава Банка Англии Марк Карни.

"Как мы все знаем, в этом году нас ждут большие изменения вокруг будущих отношений с Европейским союзом, которые будут влиять на ожидания домохозяйств и бизнеса, а также на экономические прогнозы. Монетарная политика подвижна, она будет реагировать на эти изменения", - сказал он, отвечая на вопросы парламентариев в среду.

Главный экономист Банка Англии Энди Халдейн в свою очередь отметил, что регулятор будет действовать последовательно и своевременно. Он напомнил, что, как правило, слишком запоздалые действия центральных банков приводят к сокращению рабочих мест и ухудшению состояния экономики. "Мы абсолютно уверены, что мы не хотим возвращаться к этому", - сказал он.

Банк Англии на очередном заседании в феврале сохранил основные параметры монетарной политики. Процентная ставка была подтверждена на уровне 0,5% годовых, а объем выкупа активов с рынка — в размере 435 миллиардов фунтов стерлингов.

Британский ЦБ заявил, что планирует повышать ставку более быстрыми темпами, чем прогнозировалось в ноябре. Регулятор также поднял прогноз по росту ВВП страны на 2018 год до 1,8% с 1,6%.

Участники финансового рынка ожидают очередного повышения ставки в мае.

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