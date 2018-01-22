Сбербанк против обязанности банков РФ выдавать ипотеку по безотзывным вкладам

МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Сбербанк SBER, занимающий более половины рынка РФ по ипотеке, считает неверной вменять банкам в обязанность выдачу ипотечного кредита, привязанного к безотзывным вкладам, заявил РИА Новости главный аналитик банка Михаил Матовников.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее в среду сообщил РИА Новости о подготовке им законопроекта о безотзывных жилищно-накопительных вкладах. Ставки по ним будут выше обычных, причем банк обязан будет выдать льготный ипотечный кредит при накоплении на счете суммы в 20% стоимости жилья для первоначального взноса. По словам Аксакова, документ может быть внесен в Госдуму в марте или апреле.

"Если говорить о привязке вклада к жилищному кредиту, тот тут могут быть и другие сложности. Банк вполне может отказать заемщику даже при наличии первоначального взноса, например, при плохой кредитной истории, недостаточности дохода и тому подобное. Поэтому нельзя вменять банку в обязанность выдачу кредита", - сказал главный аналитик Сбербанка.

Банки РФ давно просили ввести в законодательство безотзывные вклады, но вне контекста накопления на квартиру, отметил он. "В основном это интересно мелким банкам, так как им кажется, что так будет проще бороться с оттоками вкладов в стрессовой ситуации. В реальности эту задачу решает страховка АСВ (Агентство по страхованию вкладов - ред.)", - пояснил Матовников.

Сбербанк не ожидает существенного превышения ставок по безотзывным вкладам, сообщил он. "В целом повышение ставки за безотзывность не будет большим: банк замещает отток новыми ресурсами и может строить поведенческие модели", - отметил он.

С другой стороны, накопление средств предполагает пополняемый вклад, но связанный с пополняемостью процентный риск будет сильно снижать ставку, на этом фоне премия за безотзывность будет незаметна, пояснил главный аналитик Сбербанка.