Биржи Европы закрылись в основном ростом на сильной корпоративной отчетности

МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги среды преимущественно ростом, так как инвесторы отыгрывали сильные финансовые результаты европейских компаний, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,48%, до 7281,57 пункта, французский CAC 40 - на 0,23%, до 5302,17 пункта, немецкий DAX снизился на 0,14%, до 12470,49 пункта.

Согласно данным опубликованной в среду финотчетности, британская банковская группа Lloyds Banking Group, одна из крупнейших в стране, за 2017 год увеличила чистую прибыль на 41% по сравнению с показателем за 2016 год, до 3,547 миллиарда фунтов стерлингов (4,95 миллиарда долларов). Банк в своей отчетности также объявил, что планирует провести обратный выкуп акций объемом 1 миллиард фунтов стерлингов (1,4 миллиарда долларов). Бумаги Lloyds в Лондоне закрыли торги ростом на 2,76%.

Кроме того, швейцарский сырьевой трейдер Glencore в 2017 году увеличил чистую прибыль в 5,5 раза - до 5,162 миллиарда долларов по сравнению с показателем предыдущего года. Чистая разводненная прибыль на акцию при этом составила 0,4 доллара против прибыли в 0,1 доллара в 2016 году. Акции Glencore завершили торговую сессию среды ростом на 5,24%.

Вместе с тем, некоторое давление на европейские индексы оказали данные статистики. Как сообщила исследовательская организация Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в феврале снизился до 57,5 пункта с 58,8 пункта месяцем ранее. При этом эксперты ожидали, что показатель опустится только до 58,5 пункта.