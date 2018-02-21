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Биткоин дешевеет, основные криптовалюты также падают в цене


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду вечером дешевеет, основные криптовалюты также снижаются в цене, несмотря на позитивные сообщения из Южной Кореи о нормализации криптобизнеса, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.32 мск биткоин дешевел на 8,16%, до 10,84 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 8,69%, до 10,64 тысячи долларов, на OKCoin - на 8,82%, до 11,36 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, где собраны данные с четырех крупнейших бирж, биткоин дешевел на 5,24%, до 10,64 тысячи долларов.

Что касается альтернативных криптовалют, Ethereum дешевела на 9,25%, до 851,07 доллара, Ripple - на 9,08%, до 1,03 доллара, Bitcoin Cash - на 12,44%, до 1,328 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 464,01 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 39% всего рынка криптовалют.

Всего из 100 основных криптовалют, согласно данным CoinMarketCap, в плюсе остаются только три цифровые валюты - Nano - дорожает на 1,45%, DigixDAO - растет в цене на 13,3% и Dent - на 12,31%.

Днем ранее биткоин дорожал после того, как глава национальной службы финансового надзора (FSS) Южной Кореи Чхве Хын-сик (Choe Heung-sik) заявил, что регулятор планирует нормализовать криптовалютный бизнес в рамках саморегулируемой среды. Это сообщение было воспринято трейдерами позитивно, поскольку в январе участники рынка ожидали запрета криптовалютных площадок в стране.

Другие новости о развитии крипторынка почти не повлияли на инвесторов. Во вторник Венесуэла начала продажу "петро", став таким образом первой страной с национальной криптовалютой. Стоимость одного "петро" приравнена властями к стоимости барреля венесуэльской нефти. Кроме того, в среду стало известно, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил развивать блокчейн в стране. В соответствии с постановлением президента, профильным министерствам и ведомствам поручено к 1 сентября подготовить законопроект, предусматривающий меры по правовому регулированию электронных денег.

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