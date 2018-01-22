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ОБЗОР: Банки РФ неоднозначно оценили проект ГД о безотзывных жилищно-накопительных вкладах


Рынки

МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Российские банки неоднозначно оценивают законопроект Госдумы о безотзывных жилищно-накопительных вкладах, следует из опроса РИА Новости крупнейших российских банков.

Сбербанк SBER, занимающий более половины рынка РФ по ипотеке, считает неверным вменять банкам в обязанность выдачу льготного ипотечного кредита, привязанного к безотзывным вкладам. Банк "Открытие" констатирует, что введение безотзывных вкладов значимо повлияет на рынок вкладов в РФ. Россельхозбанк считает идею здравой и готов открывать такие вклады с повышенной процентной ставкой. Эксперты тоже приветствуют такую идею.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее в среду сообщил РИА Новости о подготовке им законопроекта о безотзывных жилищно-накопительных вкладах. Ставки по ним будут выше обычных, причем банк обязан будет выдать льготный ипотечный кредит при накоплении на счете суммы в 20% стоимости жилья для первоначального взноса. По словам Аксакова, документ может быть внесен в Госдуму в марте или апреле.

Если говорить о привязке вклада к жилищному кредиту, то у банков могут возникнуть сложности, заявил главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

"Банк вполне может отказать заемщику даже при наличии первоначального взноса, например, при плохой кредитной истории, недостаточности дохода и тому подобное. Поэтому нельзя вменять банку в обязанность выдачу кредита", - сказал главный аналитик Сбербанка.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Банки РФ давно просили ввести в законодательство безотзывные вклады, но вне контекста накопления на квартиру, напоминает главный аналитик Сбербанка.

Безотзывные вклады не предполагают возможности полного или частичного снятия денег ранее установленного в договоре срока. На сегодняшний день вкладчики российских банков могут забрать деньги в любой момент - банки обязаны их вернуть по требованию.

Практика безотзывных вкладов физических лиц есть во многих странах.

В России этот вопрос обсуждался в 2004 году, когда после отзыва лицензий у ряда банков вкладчики стали массово забирать деньги. В 2005 году в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий безотзывный вид вкладов, но принят не был. В 2014 году вопрос вновь обсуждался в Думе, но до принятия решения не дошло.

Введение безотзывных вкладов в основном интересно мелким банкам, так как им кажется, что так будет проще бороться с оттоками вкладов в стрессовой ситуации. В реальности эту задачу решает страховка АСВ ( Агентство по страхованию вкладов - ред.), отмечает главный аналитик Сбербанка.

При этом Сбербанк не ожидает, что ставки по безотзывным вкладам будут очень выгодными, сообщил он.

"В целом повышение ставки за безотзывность не будет большим: банк замещает отток новыми ресурсами и может строить поведенческие модели", - отметил он. С другой стороны, накопление средств предполагает пополняемый вклад, но связанный с пополняемостью процентный риск будет сильно снижать ставку, на это фоне премия за безотзывность будет незаметна", - пояснил Матовников.

ГОТОВНОСТЬ

Законопроект о безотзывных вкладах планируется внести на рассмотрение в Госдуму весной 2018 года и Россельхозбанк считает инициативу перспективной как для банков, так и для населения, сообщила пресс- служба РСХБ.

"По сути, открытие безотзывного вклада предполагается для возможности накопления первоначального взноса для ипотечного кредита. Также возможно будет снижена процентная ставка по ипотечному кредиту при наличии у клиента безотзывного вклада", - сказали в банке.

"Банк предполагает вероятность установления повышенной процентной ставки по данному вкладу по сравнению с основной линейкой вкладов в связи с особым режимом безотзывного вклада.

В случае принятия законопроекта о безотзывных вкладах, а также внесения соответствующих изменений в Гражданский Кодекс РФ, банк рассмотрит возможность включения данного вида вклада в перечень продуктов и услуг, предлагаемых физическим лицам", - сообщили в пресс-службе РСХБ.

Введение безотзывных вкладов значимо повлияет на рынок размещения средств физических лиц, отметили в банке "Открытие".

"На текущий момент по большинству закрытых срочных вкладов, где клиентам и предлагается максимальная ставка, существует прямая финансовая мотивация клиента не отзывать вклад, поскольку начисленные проценты в случае отзыва вклада будут полностью или частично удержаны с клиента, и он не получит планируемой выгоды от размещения средств. Кроме того, статистика показывает, что при стабильности финансового рынка в целом, и банка, в котором размещен вклад, в частности, никакого значимого объема досрочного отзыва нет", - сказали в пресс-службе банка.

Принятие в России закона о безотзывных жилищно-накопительных вкладах выглядит логичным, хотя новый вид вклада вряд ли сразу станет популярным, считает начальник отдела валидации "Эксперт РА" Станислав Волков. При этом важно соблюдать баланс интересов банков и вкладчиков, подчеркнул эксперт. Ставки по безотзывным вкладам для ипотеки могут быть на 1-2 процентного пункта выше средних по рынку, однако при этом банки нужно обязать выплачивать эти повышенные проценты несмотря на возможное движение ставок вниз, полагает глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

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