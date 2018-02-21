Qualcomm в очередной раз отклонила предложение Broadcom о покупке

МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Производитель компонентов для мобильных устройств Qualcomm отклонил очередное, скорректированное предложение производителя микросхем Broadcom о покупке компании, сообщается в релизе Qualcomm.

"Пересмотренное предложение Broadcom в размере 79 долларов за акцию существенно недооценивает Qualcomm, не учитывает стратегические и финансовые выгоды от приобретения NXP и продолжает демонстрировать перспективы крайне затрудненного получения разрешения на сделку со стороны регулирующих органов", - говорится в релизе.

В среду Broadcom ухудшил предложение о покупке производителя компонентов для мобильных устройств Qualcomm до 79 долларов за акцию, понизив тем самым общую цену покупки до 117 миллиардов долларов со 121 миллиарда долларов. Корректировка предложения произошла после того, как Qualcomm подняла цену покупки нидерландского производителя полупроводников NXP.

До этого Qualcomm дважды отклоняла предложение Broadcom о покупке: в ноябре Broadcom была готова заплатить 103 миллиарда долларов за приобретение конкурента, а в начале февраля - 121 миллиард долларов.

Компания Qualcomm - один из крупнейших мировых производителей чипов и компонентов для мобильных устройств, процессорные решения которого используются в смартфонах и планшетах Nokia, LG, Samsung, HTC, Sony и других. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Диего, Калифорния (США).

Broadcom - один из мировых лидеров в производстве интегральных микросхем для устройств связи. Рыночная капитализация компании составляет около 100 миллиардов долларов.