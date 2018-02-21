ФРС США считает целесообразным дальнейшее ужесточение монетарной политики - протокол

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МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Члены Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США на встрече 30-31 января пришли к мнению, что с учетом роста американской экономики дальнейшее ужесточение политики целесообразно, следует из протокола заседания регулятора.

Комитет по открытым рынкам ФРС по итогам январского заседания сохранил процентную ставку на уровне 1,25-1,5% годовых. В 2017 году ФРС США повышала ставку три раза: в марте - до 0,75-1%, в июне - до 1-1,25% и в декабре - до 1,25-1,5% годовых.

Члены ФРС отметили, что рынок труда в США продолжает укрепляться, уровень безработицы остается низким, потребительские расходы растут, а экономическая активность стабильно увеличивается. Целевой показатель инфляции на уровне 2% подтвержден и будет достигнут в 2020 году, отмечено в протоколе.

При этом обеспокоенность членов Комитета относительно того, что показатель инфляции находится ниже или выше целевого уровня, сохраняется. "Уровень долгосрочных инфляционных ожиданий претерпел некоторые изменения... ожидания повышения ставки по федеральным фондам в течение рассматриваемого периода повысились, однако речь все так же идет о постепенном ужесточении монетарной политики", - следует из сообщения.

"Большинство участников отметили, что лучшие перспективы для экономического роста повышают вероятность того, что дальнейшее постепенное ужесточение политики будет целесообразным", - говорится в протоколе.

По прогнозам членов ФРС, показатель реального ВВП будет расти более быстрым темпом до 2020 года, принятие налоговой реформы позитивно скажется на экономике США, а уровень безработицы продолжит снижаться в течение ближайших нескольких лет.

В итоге члены ФРС, в том числе председатель регулятора Джаннет Йеллен, приняли единогласное решение о сохранении текущей монетарной политики. Следующее собрание Федрезерва запланировано на 20–21 марта.