Биржи АТР торгуются разнонаправленно, китайские индексы растут после праздников

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в четверг разнонаправленно, китайские индексы растут после недельных праздников, остальные биржи снижаются вслед за динамикой американских торгов днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.42 мск японский индекс Nikkei 225 снижался на 1,17%, до 21712,93 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,95%, до 3261,55 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,76%, до 1769,8 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,07% - до 31095,77 пункта, корейский KOSPI - на 0,6%, до 2415,18 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,18%, до 5954,3 пункта.

В среду биржи США закрылись в минусе после публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Согласно документу, члены Комитета по открытым рынкам на встрече 30-31 января пришли к мнению о целесообразности дальнейшего ужесточения политики с учетом роста американской экономики. Члены ФРС отметили, что ситуация на рынке труда в США продолжает улучшаться, уровень безработицы остается низким, потребительские расходы растут, а экономическая активность стабильно увеличивается. Целевой показатель инфляции на уровне 2% подтвержден и будет достигнут в 2020 году, отмечено в протоколе.

Как пишет издание MarketWatch, инвесторы интерпретировали данные протокола как вероятность того, что регулятор планирует увеличить базовую процентную ставку более чем три раза в текущем году.

"Несмотря на то что протокол продемонстрировал, что необходимы будут дальнейшие повышения ставки, члены ФРС не объяснили, что это значит", - приводит агентство мнение главного экономиста по экономике США в ?Societe Generale Омайра Шарифа (Omair Sharif).

При этом китайские биржи растут в четверг, открывшись после длительных праздников. Индексы шанхайской и шэньчжэньской фондовых бирж были закрыты с конца прошлой недели на празднование Нового года по лунному календарю.