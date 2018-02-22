Криптовалютный рынок продолжает коррекционно снижаться

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Капитализация рынка цифровых валют продолжает снижаться в рамках коррекции в четверг утром, криптовалюта биткоин (bitcoin) торгуется вблизи 11 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.21 мск биткоин дешевел на 0,7%, до 10,964 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 0,6%, до 10,81 тысячи долларов, на Binance - дорожал на 0,6%, также до 10,81 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин дорожал на 3,5%, до 10,817 тысячи долларов.

Ethereum подешевел на 1,9%, до 871,55 доллара, Ripple - на 1,2%, до 1,04 доллара, Bitcoin Cash - на 3,4%, до 1339,62 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 471,61 миллиарда долларов. Доля биткоина - примерно 40% всего рынка криптовалют, Ethereum - 18%, Ripple - 9%.

Во вторник биткоин еще сохранял позитивную динамику, его цена поднималась до 11,9 тысячи долларов, после чего криптовалюта стала терять в цене и к четвергу опустилась ниже 11 тысяч. Удорожание биткоина началось после его резкого падения в начале февраля с 8 до 6 тысяч долларов.

"Этот рост (с 6 до почти 12 тысяч долларов за две недели - ред.) ослабил давление на владельцев биткоина, но нам предстоит столкнуться со значительным сопротивлением", - цитирует агентство Market Watch слова аналитика Cracked.Market Яни Зединса (Jani Ziedins).

Среди позитивных факторов, поддерживающих удорожание криптовалют в начале недели, отмечались сообщения из Южной Кореи. Тогда глава национальной службы финансового надзора (FSS) Чхве Хын-сик (Choe Heung-sik) заявил, что регулятор планирует нормализовать криптовалютный бизнес в рамках саморегулируемой среды. Инвесторы восприняли эти заявления, как разворот к более мягкой политике регулирования и отказу от озвученных в январе министром юстиции страны планов по запрету криптовалютных площадок в стране.