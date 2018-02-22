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Золото дешевеет после публикации протокола ФРС


Commodities / Рынки

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота опускается в четверг утром после публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, который подкрепил уверенность рынка в дальнейшем ужесточении монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.30 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,7 доллара, или на 0,5%, до 1325,4 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 1,22%, до 16,415 доллара за унцию.

В среду вечером был опубликован протокол последней встречи Федрезерва. Согласно документу, члены Комитета по открытым рынкам на январском заседании пришли к мнению о целесообразности дальнейшего ужесточения политики с учетом роста американской экономики.

Члены ФРС отметили, что рынок труда в США продолжает укрепляться, уровень безработицы остается низким, потребительские расходы растут, а экономическая активность стабильно увеличивается. Целевой показатель инфляции на уровне 2% подтвержден и будет достигнут в 2020 году, отмечено в протоколе.

По данным CME Group, 84,5% экспертов считают, что на ближайшем, мартовском, заседании ФРС базовая ставка будет повышена до 1,5-1,75% годовых, тогда как днем ранее показатель составлял 83,1%.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снизит стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшив спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.

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