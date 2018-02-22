События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 февраля

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 22 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|3,947 млн барр
|0,907 млн барр (факт)
|4:15
|USD
|США - Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
|8:15
|USD
|США - Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Куорлза
|12:00
|EUR
|Германия - Индекс деловых ожиданий (февраль)
|108,4
|107,9
|12:00
|EUR
|Германия - Оценка текущей ситуации (февраль)
|127,7
|127
|12:00
|EUR
|Германия - Индекс делового климата IFO (февраль)
|117,6
|117,1
|12:30
|GBP
|Великобритания - Бизнес-инвестиции (кв/кв) (4кв2017)
|0,5%
|0,5%
|12:30
|GBP
|Великобритания - ВВП (г/г) (4кв2017)
|1,5%
|1,5%
|12:30
|GBP
|Великобритания - ВВП (кв/кв) (4кв2017)
|0,5%
|0,5%
|13:00
|EUR
|Италия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,2%
|0,4%
|15:30
|EUR
|Еврозона - Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
|16:30
|USD
|США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|230 тыс
|230 тыс
|16:30
|CAD
|Канада - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (декабрь)
|1,6%
|0,1%
|16:30
|CAD
|Канада - Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)
|0,2%
|0%
|18:00
|USD
|США - Выступление члена FOMC Уильяма C. Дадли (президент ФРБ Нью-Йорка)
|19:00
|USD
|США - Запасы сырой нефти
|1,841 млн барр
|1,795 млн барр
|19:00
|USD
|США - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-3,642 млн барр
|20:10
|USD
|США - Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|23:30
|USD
|США - Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 16.02)
|447,4 млрд долл (на 09.02)
|RUB
|Газпром нефть - финансовые результаты по МСФО за 4кв2017/2017
|RUB
|VEON Ltd - финансовые результаты по МСФО за 4кв2017/2017
|16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY)
|RUB
|VEON Ltd - телеконференция менеджмента (обновленная стратегия и объявление оставшихся дивидендных выплат за 2017) /Лондон/
|16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY)
|RUB
|НОВАТЭК - телеконференция менеджмента по результатам МСФО за 2017
|RUB
|KAZ Minerals - финансовые результаты по МСФО за 2017
|RUB
|РУСАЛ - СД (изменения в руководящих органах компании)
|RUB
|ДВМП /Дальневосточное морское пароходство/ - СД (решение по ряду сделок)
|RUB
|Мостотрест - СД (кандидаты для избрания в СД МТТС, Мостострой-11, Трансстроймеханизация)
|RUB
|СИБУР Холдинг - СД (предложения о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в СД и ревизионную комиссию)
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ - СД (результаты работы американского дивизиона в 2017, о вознаграждении менеджмента по итогам 2017, ключевых показателях и условиях вознаграждения в 2018)