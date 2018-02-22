События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 февраля

Когда Где и что Предыдущее значение Факт

16:00 RUB ЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 16.02) 447,4 млрд долл (на 09.02)

RUB Газпром нефть - финансовые результаты по МСФО за 4кв2017/2017

RUB VEON Ltd - финансовые результаты по МСФО за 4кв2017/2017

16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY) RUB VEON Ltd - телеконференция менеджмента (обновленная стратегия и объявление оставшихся дивидендных выплат за 2017) /Лондон/

16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY) RUB НОВАТЭК - телеконференция менеджмента по результатам МСФО за 2017

RUB KAZ Minerals - финансовые результаты по МСФО за 2017

RUB РУСАЛ - СД (изменения в руководящих органах компании)

RUB ДВМП /Дальневосточное морское пароходство/ - СД (решение по ряду сделок)

RUB Мостотрест - СД (кандидаты для избрания в СД МТТС, Мостострой-11, Трансстроймеханизация)

RUB СИБУР Холдинг - СД (предложения о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в СД и ревизионную комиссию)