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События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 февраля


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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 22 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USDСША - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)3,947 млн барр0,907 млн барр (факт)
4:15 USDСША - Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
8:15 USDСША - Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Куорлза
12:00 EURГермания - Индекс деловых ожиданий (февраль)108,4107,9
12:00 EURГермания - Оценка текущей ситуации (февраль)127,7127
12:00 EURГермания - Индекс делового климата IFO (февраль)117,6117,1
12:30 GBPВеликобритания - Бизнес-инвестиции (кв/кв) (4кв2017)0,5%0,5%
12:30 GBPВеликобритания - ВВП (г/г) (4кв2017)1,5%1,5%
12:30 GBPВеликобритания - ВВП (кв/кв) (4кв2017)0,5%0,5%
13:00 EURИталия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)0,2%0,4%
15:30 EURЕврозона - Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
16:30 USDСША - Число первичных заявок на получение пособий по безработице230 тыс230 тыс
16:30 CADКанада - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (декабрь)1,6%0,1%
16:30 CADКанада - Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)0,2%0%
18:00 USDСША - Выступление члена FOMC Уильяма C. Дадли (президент ФРБ Нью-Йорка)
19:00 USDСША - Запасы сырой нефти1,841 млн барр1,795 млн барр
19:00 USDСША - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)-3,642 млн барр
20:10 USDСША - Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
23:30 USDСША - Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
16:00RUBЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 16.02)447,4 млрд долл (на 09.02)
RUBГазпром нефть - финансовые результаты по МСФО за 4кв2017/2017
RUBVEON Ltd - финансовые результаты по МСФО за 4кв2017/2017
16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY)RUBVEON Ltd - телеконференция менеджмента (обновленная стратегия и объявление оставшихся дивидендных выплат за 2017) /Лондон/
16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY)RUBНОВАТЭК - телеконференция менеджмента по результатам МСФО за 2017
RUBKAZ Minerals - финансовые результаты по МСФО за 2017
RUBРУСАЛ - СД (изменения в руководящих органах компании)
RUBДВМП /Дальневосточное морское пароходство/ - СД (решение по ряду сделок)
RUBМостотрест - СД (кандидаты для избрания в СД МТТС, Мостострой-11, Трансстроймеханизация)
RUBСИБУР Холдинг - СД (предложения о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в СД и ревизионную комиссию)
RUBТМК /Трубная металлургическая компания/ - СД (результаты работы американского дивизиона в 2017, о вознаграждении менеджмента по итогам 2017, ключевых показателях и условиях вознаграждения в 2018)
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