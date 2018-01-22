Биржи Европы снижаются на статистике и новостях из США

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж снижаются в четверг на данных внутренней статистики, которая не оправдала ожиданий аналитиков, а также после публикации протокола январского заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.36 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1,09%, до 7201,91 пункта, французский CAC 40 - на 0,67%, до 5266,63 пункта, немецкий DAX - на 1,12%, до 12331,19 пункта.

С пессимизмом восприняли инвесторы данные исследовательского института IFO, согласно которым индекс делового климата в Германии в феврале упал до 115,4 пункта с первоначального показателя января в 117,6 пункта. Аналитики прогнозировали, что показатель снизится лишь до 117,1 пункта.

Кроме того, в первые часы торгов стало известно, что ВВП Великобритании в четвертом квартале 2017 года, по второй оценке, увеличился в годовом выражении на 1,4%, а в квартальном - на 0,4%. При этом аналитики ожидали сохранения первой оценки роста ВВП без изменения - на уровне 1,5% в годовом выражении и 0,5% - в квартальном.

Дополнительное давление на европейские индексы оказывает публикация протокола январского заседания ФРС США. Согласно документу, члены Комитета по открытым рынкам на последней встрече пришли к мнению о целесообразности дальнейшего ужесточения политики с учетом роста американской экономики. На этом фоне участники рынка опасаются, что регулятор может повысить базовую процентную ставку более чем три раза в текущем году.

"Инвесторам показалось, что обнародованный вчера протокол последнего заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке свидетельствует о более жестком, чем предполагалось, настрое Федрезерва. При этом очевидно, что уверенность американского регулятора в перспективах экономического роста возросла", - говорится в обзоре компании "Сбербанк SBER КИБ", имеющемся в распоряжении РИА Новости.