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Акции ВТБ и "Магнита" тянут рынок к историческим максимумам


Рынки / Индексы / Акции

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Акции ВТБ и "Магнита" MGNT, лидирующие в росте цены, тянут в четверг российский фондовый рынок к историческим максимумам, свидетельствуют данные торгов.

К 13.08 мск акции ВТБ прибавляли 5,1% до 5,137 копейки, "Магнита" – 6,5% до 5,102 тысячи рублей. Индекс Мосбиржи растет на 0,2%, до 2325 пунктов, до исторического максимума (2328,48 пункта) остается совсем немного.

Бумаги ВТБ растут на ожиданиях публикации годовой отчетности по МСФО на следующей неделе. Акции "Магнита" тестируют важный уровень сопротивления в 5 тысяч рублей на ожиданиях развития компании с новым мажоритарным акционером в лице ВТБ, отмечают трейдеры.

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