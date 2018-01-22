FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рубль стабилен к доллару и евро перед длинными выходными в РФ


Рынки / Валюта

 

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Рубль днем мало менялся к доллару и евро в отсутствие сильных сигналов, говорят трейдеры.

Стабилизация рынка нефти выше отметки 64,5 доллара за баррель и налоговый период поддерживают валюту РФ, отмечают эксперты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 13.54 мск повышался на 1 копейку - до 56,77 рубля, курс евро - на 1 копейку, до 69,75 рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс рубля днем мало менялся к доллару и к евро в отсутствие сильных сигналов с мировых рынков. Европейская валюта на форексе стабилизируется около отметки 1,23 доллара после коррекции вниз.

Стоимость нефти пытается вернуться на уровень 65 долларов за баррель по сорту Brent.

Продажи экспортерами валюты в рамках налогового периода поддерживают спрос на рублевую ликвидность.

Словесные интервенции также играют в пользу рубля. Россия по итогам 2018 года будет иметь рейтинги инвестиционного уровня всех трех главных международных агентств - Fitch, Moody's и S&P, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

На валютном рынке в январе рост длинных рублевых позиций иностранных инвесторов проявлялся в увеличении продаж иностранной валюты и рублевого кредитования на рынке валютных свопов, оценил ЦБ РФ.

В итоге, доллар и евро днем менялись к рублю в пределах 0,1%. Рублевая цена "черного золота" колебалась выше уровня 3,65 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Рубль должен продемонстрировать опережающую динамику относительно корзины прочих валют развивающихся рынков, считает Том Левинсон из компании "Сбербанк SBER КИБ".

"Если пара USD/RUB останется без изменений на уровне 56,7, это можно будет считать хорошим результатом для рубля. В отсутствие продаж иностранной валюты экспортерами пара USD/RUB может проверить на прочность уровень сопротивления росту в 57", - добавил он.

На следующей неделе на внутреннем валютном рынке сохранится спокойная динамика, считает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

"Укрепление рубля может произойти только в случае волны притока средств в фонды, ориентированные на Россию, после решений агентств по рейтингу, либо на фоне роста цены на нефть. Ориентируюсь на диапазон 56-57,5 в паре USD/RUB", - добавил он.

 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ