Рубль стабилен к доллару и евро перед длинными выходными в РФ

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Рубль днем мало менялся к доллару и евро в отсутствие сильных сигналов, говорят трейдеры.

Стабилизация рынка нефти выше отметки 64,5 доллара за баррель и налоговый период поддерживают валюту РФ, отмечают эксперты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 13.54 мск повышался на 1 копейку - до 56,77 рубля, курс евро - на 1 копейку, до 69,75 рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс рубля днем мало менялся к доллару и к евро в отсутствие сильных сигналов с мировых рынков. Европейская валюта на форексе стабилизируется около отметки 1,23 доллара после коррекции вниз.

Стоимость нефти пытается вернуться на уровень 65 долларов за баррель по сорту Brent.

Продажи экспортерами валюты в рамках налогового периода поддерживают спрос на рублевую ликвидность.

Словесные интервенции также играют в пользу рубля. Россия по итогам 2018 года будет иметь рейтинги инвестиционного уровня всех трех главных международных агентств - Fitch, Moody's и S&P, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

На валютном рынке в январе рост длинных рублевых позиций иностранных инвесторов проявлялся в увеличении продаж иностранной валюты и рублевого кредитования на рынке валютных свопов, оценил ЦБ РФ.

В итоге, доллар и евро днем менялись к рублю в пределах 0,1%. Рублевая цена "черного золота" колебалась выше уровня 3,65 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Рубль должен продемонстрировать опережающую динамику относительно корзины прочих валют развивающихся рынков, считает Том Левинсон из компании "Сбербанк SBER КИБ".

"Если пара USD/RUB останется без изменений на уровне 56,7, это можно будет считать хорошим результатом для рубля. В отсутствие продаж иностранной валюты экспортерами пара USD/RUB может проверить на прочность уровень сопротивления росту в 57", - добавил он.

На следующей неделе на внутреннем валютном рынке сохранится спокойная динамика, считает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

"Укрепление рубля может произойти только в случае волны притока средств в фонды, ориентированные на Россию, после решений агентств по рейтингу, либо на фоне роста цены на нефть. Ориентируюсь на диапазон 56-57,5 в паре USD/RUB", - добавил он.