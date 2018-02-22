События в сфере макроэкономики и бизнеса 23-26 февраля

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу и понедельник, 23-26 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|23 фев
|2:30
|JPY
|Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|0,9%
|0,8%
|2:30
|JPY
|Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (февраль)
|0,7%
|0,8%
|10:00
|EUR
|Германия - ВВП (кв/кв) (4кв2017)
|0,8%
|0,6%
|10:00
|EUR
|Германия - ВВП (г/г) (4кв2017)
|2,3%
|2,3%
|13:00
|EUR
|Еврозона - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|0,9%
|1%
|13:00
|EUR
|Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,4%
|-0,9%
|13:00
|EUR
|Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|1,3%
|1,3%
|15:00
|GBP
|Великобритания - Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена
|16:30
|CAD
|Канада - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|1,2%
|16:30
|CAD
|Канада - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|-0,5%
|16:30
|CAD
|Канада - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|-0,4%
|0,4%
|18:15
|USD
|США - Выступление члена FOMC Уильяма C. Дадли (президент ФРБ Нью-Йорка)
|21:00
|USD
|США - Число буровых установок от Baker Hughes
|798
|21:30
|USD
|США - Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|21:30
|EUR
|Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере
|23:30
|GBP
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/
|14,9 тыс
|23:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|712,3 тыс
|23:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|175,6 тыс
|23:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|179 тыс
|23:30
|AUD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|9,1 тыс
|23:30
|JPY
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-115,5 тыс
|23:30
|RUB
|США - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|17,8 тыс
|23:30
|EUR
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|127,3 тыс
|23:40
|USD
|США - Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Сан-Франциско)
|26 фев
|10:00
|GBP
|Великобритания - Индекс цен на жильё Nationwide (г/г)
|3,2%
|10:00
|GBP
|Великобритания - Индекс цен на жилье Nationwide (м/м)
|0,6%
|12:30
|GBP
|Великобритания - Валовой объем одобренных ипотечных займов
|36,1 тыс
|16:00
|USD
|США - Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
|18:00
|USD
|США - Продажи нового жилья (январь)
|625 тыс
|642 тыс
|18:00
|USD
|США - Продажи нового жилья (м/м) (январь)
|-9,3%
|2,4%
|21:00
|GBP
|Великобритания - Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
|USD
|США - Berkshire Hathaway - прибыль за финанс. 4кв2017
|4,093 млрд долл
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|23 фев
|RUB
|Россия - День защитника Отечества
|03:00 мск (00:00 GMT)
|RUB
|РУСАЛ - финансовая отчетность по МСФО за 2017
|13:00 мск (10:00 GMT)
|RUB
|РУСАЛ - телеконференция менеджмента
|26 фев
|RUB
|ВТБ - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Группа Эталон - результаты оценки портфеля проектов
|RUB
|ФосАгро - ВОСА (реестр закрыт 04.01.2018, досрочные перевыборы СД, див-ды 9м2017)
|63 (1кв2016) + 33 (1П2016) + 39 (9м2016) + 30 (фин) - див-д 2016
|21 (1кв2017) + 24 (1П2017) + 21 (нераспределенная прибыль прошлых лет, 9м2017, рекоменд. СД) - див-д 2017
|RUB
|ЧМК /Челябинский металлургический комбинат/ - ВОСА (реестр закрыт 02.02.2018, согласие на сделки с заинтересованностью)
|RUB
|Татнефть - СД (вопросы подготовки ГОСА, итоги исполнения бюджета за январь и утверждение бюджета на март 2018)