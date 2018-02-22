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События в сфере макроэкономики и бизнеса 23-26 февраля


Рынки
  • #Финансовый прогноз
    © fotolia.com, Sergey Nivens

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу и понедельник, 23-26 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
23 фев
2:30 JPYОбщенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)0,9%0,8%
2:30 JPYБазовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (февраль)0,7%0,8%
10:00 EURГермания - ВВП (кв/кв) (4кв2017)0,8%0,6%
10:00 EURГермания - ВВП (г/г) (4кв2017)2,3%2,3%
13:00 EURЕврозона - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)0,9%1%
13:00 EURЕврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)0,4%-0,9%
13:00 EURЕврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)1,3%1,3%
15:00 GBPВеликобритания - Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена
16:30 CADКанада - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)1,2%
16:30 CADКанада - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)-0,5%
16:30 CADКанада - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)-0,4%0,4%
18:15 USDСША - Выступление члена FOMC Уильяма C. Дадли (президент ФРБ Нью-Йорка)
21:00 USDСША - Число буровых установок от Baker Hughes798
21:30 USDСША - Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
21:30 EURЕврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере
23:30 GBPСША - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/14,9 тыс
23:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC712,3 тыс
23:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC175,6 тыс
23:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC179 тыс
23:30 AUDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC9,1 тыс
23:30 JPYСША - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC-115,5 тыс
23:30 RUBСША - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю17,8 тыс
23:30 EURСША - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC127,3 тыс
23:40 USDСША - Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Сан-Франциско)
26 фев
10:00 GBPВеликобритания - Индекс цен на жильё Nationwide (г/г)3,2%
10:00 GBPВеликобритания - Индекс цен на жилье Nationwide (м/м)0,6%
12:30 GBPВеликобритания - Валовой объем одобренных ипотечных займов36,1 тыс
16:00 USDСША - Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
18:00 USDСША - Продажи нового жилья (январь)625 тыс642 тыс
18:00 USDСША - Продажи нового жилья (м/м) (январь)-9,3%2,4%
21:00 GBPВеликобритания - Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
USDСША - Berkshire Hathaway - прибыль за финанс. 4кв2017 4,093 млрд долл

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
23 фев
RUBРоссия - День защитника Отечества
03:00 мск (00:00 GMT)RUBРУСАЛ - финансовая отчетность по МСФО за 2017
13:00 мск (10:00 GMT)RUBРУСАЛ - телеконференция менеджмента
26 фев
RUBВТБ - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017 и телеконференция менеджмента
RUBГруппа Эталон - результаты оценки портфеля проектов
RUBФосАгро - ВОСА (реестр закрыт 04.01.2018, досрочные перевыборы СД, див-ды 9м2017)63 (1кв2016) + 33 (1П2016) + 39 (9м2016) + 30 (фин) - див-д 201621 (1кв2017) + 24 (1П2017) + 21 (нераспределенная прибыль прошлых лет, 9м2017, рекоменд. СД) - див-д 2017
RUBЧМК /Челябинский металлургический комбинат/ - ВОСА (реестр закрыт 02.02.2018, согласие на сделки с заинтересованностью)
RUBТатнефть - СД (вопросы подготовки ГОСА, итоги исполнения бюджета за январь и утверждение бюджета на март 2018)
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