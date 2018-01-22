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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум на росте бумаг ВТБ и "Магнита"


Рынки / Индексы

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум на фоне лидерства бумаг ВТБ и "Магнита" MGNT и благодаря росту нефтяного сектора на дорогой нефти, свидетельствуют данные торгов.

К 16.46 мск индекс Мосбиржи рос на 0,4% - до 2328 пунктов. Ранее в четверг он установил исторический рекорд на уровне 2329,34 пункта. Акции ВТБ и "Магнита" прибавляли при этом 5,7% и 7,7% соответственно.

Кроме роста акций ВТБ и "Магнита" прибавляют (в пределах 1%) бумаги нефтегазового сектора на фоне попыток нефти закрепиться на уровне 65 долларов за баррель сорта Brent.

Индекс РТС растет на 0,1% - до 1292 пунктов. Исторический максимум этот индикатор долларовых цен российских акций установил на уровне 2498,1 пункта в апреле 2008 года.

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