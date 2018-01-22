Рынок акций РФ продолжает расти, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Рынок акций РФ на вечерних торгах в четверг рос вслед за "Магнитом" и ВТБ и благодаря росту нефтяного сектора на дорогой нефти, индекс Мосбиржи установил исторический максимум.

Индекс Мосбиржи к 17.22 мск рос на 0,34% - до 2328,12 пункта, ранее в четверг он установил исторический рекорд на уровне 2329,51 пункта. Индекс РТС поднимается на 0,28%, до 1294,81 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 13 копеек - до 56,64 рубля, курс евро рос на 5 копеек - до 69,79 рубля.

Апрельский фьючерс марки Brent рос на 0,26% - до 65,59 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции ВТБ и "Магнита" MGNT, лидирующие в росте цены, тянут в четверг российский фондовый рынок к историческим максимумам.

К текущему моменту акции ВТБ прибавляли 5,62% - до 5,265 копейки, "Магнита" - 7,78% - до 5,166 тысячи рублей.

Бумаги ВТБ растут на ожиданиях публикации годовой отчетности по МСФО на следующей неделе. Акции "Магнита" тестируют важный уровень сопротивления в 5 тысяч рублей на ожиданиях развития компании с новым мажоритарным акционером в лице ВТБ, отмечают трейдеры.

Также росту бумаг помогает заявление главы ФАС Игоря Артемьева о том, что решение службы по ходатайству ВТБ о покупке блокпакета "Магнита" точно будет положительным.

"С середины сентября прошлого года эти бумаги подешевели более чем вдвое. Поэтому они все еще сохраняют технический потенциал для продолжения роста в район 5500-6000 рублей в среднесрочной перспективе. Инвесторы и спекулянты надеются, что длительная череда неблагоприятных корпоративных новостей эмитента уже завершилась, или же близка к своему завершению", - комментирует Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – обыкновенные акции "Мечела" MTLR(3,12%), акции "Уралкалия" (2,23%), префы "Транснефти" (2,05%), акции "Аэрофлота" AFLT(1,98%), ИСКЧ (1,97%) и префы "Сургутнефтегаза" SNGS(1,78%), префы "Селигдара" SELG(1,7%) и акции "Мосэнерго" MSNG(1,3%).

Среди лидеров падения - акции НМТП (-2,53%), акции Polymetal (-1,55%), ФСК "ЕЭС" FEES(-1,4%), "Полюса" (-1,23%) и акции "Северстали" CHMF(-1,14%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Публикация официальных еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США состоится уже после завершения основных торгов в России, отмечает Манжос из ИК "Норд-Капитал". Это представляется дополнительным фактором риска для переноса "длинных" позиций в российских акциях через выходные, считает он.

Основные надежды на рынке всё же связаны с многочисленными отчётами на будущей неделе и грядущим пересмотром веса акций в MSCI Russia, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".