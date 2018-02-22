Мосбиржа: Индекс РТС поднялся выше 1300 пунктов впервые с 26 января

МОСВА, 22 фев - ПРАЙМ. Индекс РТС превысил психологически значимый уровень 1300 пунктов впервые с 26 января на фоне нефти дороже 65 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи к 18.29 мск четверга рос на 0,6% - до 2334 пунктов, индекс РТС - на 0,6%, до 1299 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Ранее в четверг индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до уровня 2336,37 пункта, а РТС поднимался до 1300,1 пункта — максимума с 26 января. Исторический максимум на уровне 2498,1 пункта долларовый индикатор РТС установил в апреле 2008 года.