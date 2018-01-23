FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"ВТБ Капитал" выбран агентом для размещения евробондов РФ в 2018 г - Минфин


Рынки

МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/. "ВТБ Капитал" выбран организатором для размещения и обмена евробондов РФ в 2018 году, сообщает Минфин РФ.

Министерство обращалось к трём компаниям - "Сбербанк SBER КИБ", "ВТБ Капитал" и Всероссийский банк развития регионов, чтобы выбрать организатора размещения и обмена в 2018 году выпусков облигаций Российской Федерации на международном рынке капитала.

"По итогам рассмотрения предложений, поступивших от указанных организаций, признано лучшим предложение "ВТБ Капитал", - указали в Минфине.

"Минфином России принято решение об отборе "ВТБ Капитал" в качестве банка-агента по размещению и обмену облигаций облигационных займов Российской Федерации на международном рынке капитала в 2018 году", - отметили в министерстве.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ