"ВТБ Капитал" выбран агентом для размещения евробондов РФ в 2018 г - Минфин

МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/. "ВТБ Капитал" выбран организатором для размещения и обмена евробондов РФ в 2018 году, сообщает Минфин РФ.

Министерство обращалось к трём компаниям - "Сбербанк SBER КИБ", "ВТБ Капитал" и Всероссийский банк развития регионов, чтобы выбрать организатора размещения и обмена в 2018 году выпусков облигаций Российской Федерации на международном рынке капитала.

"По итогам рассмотрения предложений, поступивших от указанных организаций, признано лучшим предложение "ВТБ Капитал", - указали в Минфине.

"Минфином России принято решение об отборе "ВТБ Капитал" в качестве банка-агента по размещению и обмену облигаций облигационных займов Российской Федерации на международном рынке капитала в 2018 году", - отметили в министерстве.