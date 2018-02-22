ОБЗОР - Рубль вечером слегка рос к доллару и стабилизировался к евро на нефти по $66

МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером рос к доллару и стабилизировался к евро, отыгрывая курсовые колебания форекс.

Рост рынка нефти к уровню 66 долларов за баррель и налоговый период поддерживают рубль, отмечают трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.03 мск снижался на 0,24 рубля - до 56,52 рубля, курс евро - на 0,02 рубля, до 69,71 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс рубля к доллару вечером повышался и стабилизировался к евро, отыгрывая ослабление американской валюты к европейской на форекс.

Стоимость нефти при этом росла выше уровня 66 долларов за баррель, отыгрывая ослабление валюты США на форекс. Добыча нефти в США за неделю, по данным американского министерства, снизилась на символические 0,009%, или на 1 тысячу баррелей в сутки, до 10,27 миллиона баррелей в сутки.

Налоговый период февраля поддержал курс рубля в конце рабочей недели.

В итоге, доллар вечером снижался против рубля на 0,4%, евро почти не менялся. Рублевая цена "черного золота" превысила уровень 3,7 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рубль продолжает себя чувствовать достаточно комфортно при текущих значениях на рынке "черного золота", однако для продолжения уверенного роста текущих уровней цен на нефть явно не хватает, рассуждает Богдан Зварич из ИК "Фридом Финанс".

"В начале следующей недели продажи основных мировых валют могут сохраниться, после чего "быки" попытаются вернуть себе инициативу, что может позволить американской валюте протестировать сопротивление, расположенное на уровне 57 рублей", - добавил он.

На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 56,15-57,08 рубля, евро – в коридоре 69,21-70,40 рубля, оценивает Иван Марчена из компании Forex Club.