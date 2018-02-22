Биржи Европы закрылись в основном снижением на местной статистике

МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги четверга в основном в минусе на слабой статистике из Великобритании и Германии, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский FTSE 100 снизился на 0,4% - до 7252,39 пункта, французский CAC 40 - вырос на 0,13%, до 5309,23 пункта, немецкий DAX - уменьшился на 0,07%, до 12461,91 пункта.

Данные исследовательского института IFO, согласно которым индекс делового климата в Германии в феврале упал до 115,4 пункта с первоначального показателя января в 117,6 пункта, не оправдали ожидания аналитиков, которые прогнозировали снижение показателя лишь до 117,1 пункта. Индекс текущей экономической ситуации в Германии в феврале снизился до 126,3 пункта с пересмотренного показателя января в 127,8 пункта. Первоначальный показатель прошлого месяца составлял 127,7 пункта. Эксперты также ждали меньшего снижения показателя в феврале - до 127 пунктов.

Статистика из Великобритании также не обрадовала трейдеров. Национальное статистическое бюро страны сообщило, что ВВП Великобритании в четвертом квартале 2017 года, по второй оценке, увеличился в годовом выражении на 1,4%, а в квартальном - на 0,4%. При этом эксперты ожидали сохранения первой оценки роста ВВП - на 1,5% в годовом выражении и на 0,5% - в квартальном.

Инвесторы также отреагировали на протокол последнего заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), опубликованный ранее в четверг. Руководство регулятора считает, что говорить об изменениях в дальнейшей монетарной политике пока рано. Кроме того, ЕЦБ отметил волатильность евро как риск, который требует мониторинга.