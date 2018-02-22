Доллар дешевеет в рамках коррекции после предыдущего роста

МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/. Доллар дешевеет к другим мировым валютам в рамках коррекции после удорожания на публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов.

По состоянию на 22.16 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,29%, до 89,74 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,2327 доллара за евро с 1,2283 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене уменьшался до 106,72 иены за доллар со 107,77 иены на прошлых торгах.

Согласно протоколу, опубликованному в среду, члены комитета ФРС по открытым рынкам на встрече 30-31 января пришли к мнению о целесообразности дальнейшего ужесточения монетарной политики, учитывая рост экономики США.

Члены ФРС отметили, что ситуация на рынке труда в стране продолжает улучшаться, уровень безработицы остается низким, потребительские расходы растут, а экономическая активность стабильно увеличивается. После публикации протокола доллар подорожал к мировым валютам.

Однако, несмотря на оптимистичный тон регулятора, к вечеру четверга курс доллара перешел к снижению. В частности, это может быть связано с тем, что инвесторы не увидели в протоколе регулятора намеков, что в этом году он повысит ставку более трех раз, пишет газета The Wall Street Journal.