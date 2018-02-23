Регулятор в КНР взял под контроль одну из крупнейших страховых компаний Anbang

ПЕКИН, 23 фев /ПРАЙМ/. Комитет по управлению и контролю за страховыми операциями Китая (CIRC) взял в свое ведение управление одной из крупнейших в стране страховых компаний Anbang Insurance сроком на год после того, как ее бывшему гендиректору предъявили обвинения в экономических преступлениях, говорится в сообщении комитета.

В июне 2017 году комитет начал проверку деятельности компании. В это же время в СМИ появились сообщения, что ее экс-глава подозревался в финансовых махинациях и был отстранен от должности.

"Бывшему председателю правления и генеральному директору У Сяохуэю были предъявлены обвинения в совершении экономических преступлений. Принимая во внимание, что факт существования незаконной деятельности может нанести серьезный ущерб платежеспособности компании, CIRC принял решение с 23 февраля 2018 года взять в свое ведение управление компанией сроком на один год для обеспечения нормального функционирования компании и защиты законных прав и интересов потребителей", - говорится в опубликованном сообщении на сайте комитета.

Ведомство отмечает, что в настоящий момент компания нормально функционирует, интересы клиентов защищены.

Anbang Insurance Group – одна из крупнейших страховых компаний в Китае. Ее клиентами в настоящий момент являются более 20 миллионов человек. Общая сумма активов превышает 800 миллиардов юаней.