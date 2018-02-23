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Президент Венесуэлы сообщил о возможных сделках с "петро" на $1 млрд


Рынки / Мировая экономика

МЕХИКО, 23 фев /ПРАЙМ/. Интерес иностранных инвесторов к сделкам с новой венесуэльской криптовалютой "петро" уже превысил один миллиард долларов, сообщил в четверг президент страны Николас Мадуро.

Реализация первой криптовалюты "петро", поддержанной нефтью, началась в Венесуэле 20 февраля. Тогда же Мадуро заявил, что объем предварительных продаж "петро" достиг 735 миллионов долларов. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.

"У нас есть предложения и переговоры (по "петро" - ред.), которые превышают один миллиард долларов всего за два дня", - заявил Мадуро в ходе прямой трансляции в своем канале в социальной сети Facebook FB.

По его словам, всего было зарегистрировано порядка 292 тысяч оферт с намерением приобрести "петро", из которых 36% были сделаны в долларах, 15% в евро, 18% - в криптовалюте эфириум, и еще 31% - в биткоинах. Интерес к новой венесуэльской валюте проявили такие страны, как Колумбия, Бразилия, Япония, Китай, Палестина, Испания, Сен-Винсент и Гренадины.

Мадуро напомнил, что Венесуэла может использовать "петро", первую в мире национальную криптовалюту, обеспеченную запасами нефти, для международных сделок.

В четверг президент Венесуэлы сообщил о проведении переговоров о возможности покупок для промышленности страны за "петро" на сумму в 350 миллионов долларов.

Стоимость одного "петро" приравнена властями к стоимости барреля венесуэльской нефти.

Ранее Мадуро распорядился начать оформление всех консульских услуг в посольствах Венесуэлы по всему миру в "петро", а также одобрил сделанное венесуэльской ассоциацией авиалиний предложение закупать топливо для самолетов за эту криптовалюту. В будущем, по его словам, "петро" также надо использовать при оплате туристических услуг.

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