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Прогноз: Годовая инфляция в еврозоне в январе составила 1,3%


Рынки / Мировая экономика
  • #Фигура коровы, установленная протестующими фермерами у здания Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия
    © AFP, Emmanuel Dunand

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в январе, по окончательной оценке, замедлилась до 1,3% с 1,4% в декабре, совпав с предварительной оценкой, считают аналитики, опрошенные агентством Рейтер.

Данные европейского статистического агентства Евростат будут опубликованы в пятницу в 13.00 мск.

В 10.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует данные по ВВП страны. Эксперты полагают, что ВВП крупнейшей экономики Европы, по окончательной оценке, вырос в четвертом квартале 2017 года на 2,3% в годовом выражении и на 0,6% в квартальном.

В 21.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) обнародует недельную статистику по числу нефтяных и газовых буровых установок в США. По итогам предыдущей рабочей недели, завершившейся 16 февраля, число нефтяных буровых установок в США выросло на семь штук, или на 0,9%, до 798 единиц. Количество газодобывающих установок при этом снизилось на семь штук, или на 3,8%, до 177 штук.

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