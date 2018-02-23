Фьючерсы на фондовые индексы США растут накануне выступлений глав федеральных банков

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в пятницу растут, в то время как инвесторы рассчитывают услышать очередные намеки на ужесточение монетарной политики в выступлениях глав федеральных банков США, следует из данных торгов.

По состоянию на 17.22 мск фьючерс на индекс DJIA рос на 0,29% - до 25083 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,46%, до 6820,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,24%, до 2718 пунктов.

Позднее в пятницу ожидаются выступления главы резервного банка Нью-Йорка Уильяма Дадли, а также глав федерального банка Кливленда и Сан-Франциско. Все трое являются членами комитета открытого рынка Федеральной резервной системы (ФРС) США, ответственной за повышение ставок регулятора.

Участники рынка надеются услышать подтверждение приверженности регулятора курсу ужесточения монетарной политики. В протоколе последнего заседания ФРС, который был опубликованы в среду на этой неделе, регулятор отметил целесообразность дальнейшего повышения процентной ставки с учетом роста американской экономики.

Акции американской IT-компании Hewlett Packard Enterprise росли почти на 10% на отчетности за первый квартал 2017-2018 фингода. В отчетном квартале ее прибыль выросла в 5,4 раза, до 1,436 миллиарда долларов. Выручка составила 7,674 миллиарда долларов, увеличившись на 11%. Компания объявила о планах возврата средств ее акционерам в размере 7 миллиардов долларов до конца 2018-2019 фингода.