Fitch понизило рейтинг Coca-Cola до "A" с "A+", прогноз стабильный

МОСКВА, 23 фев /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola Company до уровня "A" с "A+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

"Понижение рейтинга отражает существенное расширение кредитного плеча компании в сравнении с прогнозами агентства, после публикации новой долгосрочной финансовой стратегии", - сообщило агентство.

Согласно новым ориентирам компании, снижение долга не станет ее главным приоритетом в ближайшее время, отмечает агентство. Как сообщила компания, коэффициент долгового левериджа составит 2.0x-2.5x. Компания планирует в 2018 году погасить валовый долг на 7 миллиардов долларов в основном из средств на офшорных счетах. На налоговые выплаты в 2019 году компания потратит 400 миллионов долларов, в связи выплатой налога на репатриацию на зарубежные активы по более низкой ставке, - в размере 4,6 миллиарда долларов. Эту сумму компания будет выплачивать в течение следующих восьми лет.

Компания планирует выкуп своих акций на сумму до 1 миллиарда долларов в 2018 году, а также выплаты дивидендов в размере 75% от прибыли.

Агентство отмечает, что средства Coca-Cola нужны для совершения "ключевых" приобретений и расширения портфеля активов в секторе напитков "трендовых" категорий и в то же время продолжения возврата средств акционерам за счет более высоких дивидендов и выкупа акций.

Coca-Cola Company - американская компания, один из крупнейших поставщиков безалкогольных напитков в мире. Среди ее продукции наиболее известными брендами являются Coca-Cola, Fanta и Sprite. Была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия).