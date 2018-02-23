Биржи США растут на отчете ФРС США и накануне выступления Пауэлла

МОСКВА, 23 фев /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы в пятницу растут после публикации отчета Федеральной резервной системы (ФРС) США о развитии американской экономики, а также накануне первого выступления Джерома Пауэлла в качестве главы регулятора, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.23 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,73% - до 25145,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,92%, до 2728,92 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимался на 0,96%, до 7278,51 пункта.

Как пишет издание MarketWatch, инвесторы позитивно оценили отчет ФРС США о монетарной политике, опубликованный ранее в пятницу и не обнаружили в нем опасения регулятора по поводу слишком быстрых темпов инфляции в стране.

В начале февраля американские фондовые биржи резко обрушились на росте доходности казначейских облигаций США, статистике по рекордному росту заработных плат в стране.

В отчете ФРС отметила, что наблюдает рост экономики США, указала на скачок инфляции в конце прошлого года, но не сообщила о необходимости более жесткого регулирования рынка на этом фоне. Регулятор в очередной раз спрогнозировал уровень инфляции в 2018 году чуть ниже или близко к 2%.

При этом инвесторы будут ожидать выступления нового главы ФРС Джерома Пауэлла, запланированное на следующую неделю. Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно критиковал ФРС и лично бывшую главу регулятора Джанет Йеллен за политику низкой базовой ставки, предполагая, в частности, что Йеллен поддалась на политическое давление предыдущей администрации Барака Обамы.