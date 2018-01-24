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Китайский Geely приобрел почти 10% акций Daimler за $9,2 млрд


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 23 фев /ПРАЙМ/. Китайский автопроизводитель Zhejiang Geely Holding Group Co. (Geely) приобрел 9,69% акций немецкой Daimler, став его крупнейшим акционером, сообщила немецкая компания.

Ранее в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что сумма сделки составила 7,5 миллиарда евро (9,2 миллиарда долларов). Цена рассчитана согласно стоимости акций компании на закрытии биржевых торгов в пятницу.

"Geely собрала долю в чуть менее чем 10% в Daimler через покупку пакетов акций компании на фондовом рынке в последние недели", - сообщили источники агентства.

Китайская компания уже владеет Volvo Cars AB и английским производителем спортивных и гоночных машин Lotus Cars Limited.

Daimler AG - один из крупнейших мировых автоконцернов, которому, в частности, принадлежит 15% акций российского "Камаза" KMAZ. Был образован в 1883 году, в 1926 году компания стала акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 году в результате слияния с американской автомобильной корпорацией Chrysler была образована компания Daimler Chrysler AG. В 2007 году автомобильный гигант был вновь переименован в Daimler. Штат компании по состоянию на 31 декабря 2017 года составлял 289,321 тысячи человек.

Китайский автоконцерн Geely был основан в 1986 году. Компания продает автомобили в 43 странах мира.

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