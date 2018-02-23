Финский Valio отзывает из продажи детское питание

ХЕЛЬСИНКИ, 23 фев /ПРАЙМ/. Финский концерн Valio отзывает из торговых сетей Финляндии детское питание Valio Tuuti, сообщает компания в пятницу.

"В целях предосторожности Valio отзывает из продажи партии молочных смесей Valio Tuuti. Во время производства продукта упаковочная машина могла повредить тару, чем вызвать загрязнение продукта. Все оптовые и розничные компании оповещены о данном факте", - говорится в сообщении концерна.

"Данное детское питание не поставляется на российский рынок", - уточнила РИА Новости представитель Valio Хелена Кархуйоки.

Концерн Valio — лидер в области молочного производства на рынке Финляндии и крупнейший переработчик сырья, поставляемого местными фермерами. Valio перерабатывает 80% всего финского молока. Valio Oy — это частное акционерное общество, принадлежащее 17 кооперативам. Их собственниками, в свою очередь, являются шесть тысяч фермеров — производителей молока. Ассортимент компании насчитывает более тысячи наименований, продукция компании экспортируется более чем в 60 стран мира. Общее количество сотрудников Valio по всему миру — четыре тысячи человек.