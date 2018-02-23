Биржи Европы закрылись в основном ростом, FTSE снизился на отчетностях RBS и IAG

МОСКВА, 23 фев /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги пятницы в основном в плюсе, отреагировав на статистику по региону, при этом британский FTSE снизился на корпоративных отчетностях, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский FTSE 100 снизился на 0,11% - до 7244,41 пункта, французский CAC 40 - вырос на 0,15%, до 5317,37 пункта, немецкий DAX - увеличился на 0,18%, до 12483,79 пункта.

В пятницу Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) подтвердило оценку роста ВВП страны в IV квартале на уровне 2,3% в годовом выражении и на 0,6% - в квартальном, с учетом сезонных корректировок. Показатели в очередной раз совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Позднее европейское статистическое агентство Евростат опубликовало окончательную оценку инфляция в регионе в январе. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в январе составила 1,3% против уровня декабря в 1,4%. Показатель также совпал с прогнозом аналитиков и с первой оценкой.

При этом инвесторы в последний день торгов на неделе вновь обратили внимание на отчетности компаний. RBS (Royal Bank of Scotland) сообщил, что зафиксировал прибыль в году впервые за 10 лет. Чистая прибыль банка за 2017 год составила 1,415 миллиарда фунтов (1,96 миллиарда долларов) против убытка в 5,248 миллиарда фунтов (6,556 миллиарда долларов) годом ранее. При этом банк уточнил, что все еще не урегулировал спор с департаментом юстиции США по обвинению в неправильной продаже ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами. Бумаги RBS подешевели к закрытию на 4,82%.

Международный авиационный холдинг International Airlines Group (IAG) по итогам 2017 года нарастил чистую прибыль на 3,5% в годовом выражении - до 2,021 миллиарда евро. При этом скорректированная прибыль на акцию составила 1,02 евро против прогноза на 1,06 евро. В прошлом году показатель составил 0,9 евро на акцию. Акции IAG, которая является материнской компанией британских авиалиний The British Airways, подешевели на 5,69%.