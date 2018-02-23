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Страны ЕС вряд ли договорятся в этом году о долгосрочном бюджете ЕС на период после 2020 г


Рынки / Мировая экономика

БРЮССЕЛЬ, 23 фев /ПРАЙМ/, Мария Князева. Страны Евросоюза вряд ли смогут договориться о реформе долгосрочного бюджете ЕС на период после 2020 года уже в нынешнем году, сказал глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции после саммита лидеров 27 стран ЕС.

"Достижение соглашения в Евросовете уже в нынешнем году кажется действительно сложным. Мы сможем лучше оценить ситуацию после того, как Еврокомиссия представит свои предложения", - сказал он в контексте MFF на период после 2020 года.

Евросоюз регулярно принимает подобные MFF, с учетом которых затем составляются ежегодные бюджеты ЕС. Размер текущего MFF составляет порядка 1 триллиона евро, а однолетних бюджетов союза — порядка 150 миллиардов евро.

Эти бюджеты в большей степени состоят из взносов стран-членов Евросоюза. Нынешний семилетний финансовый план покрывает период с 2014 по 2020 годы. Соответственно, следующий MFF должен быть рассчитан на период с 2021 по 2027 годы, его разработка ведется в настоящее время. Этот финансовый план, как предполагает сейчас процесс Brexit, будет рассчитываться уже без учета немаловажных взносов в бюджет ЕС со стороны Великобритании. Следовательно, есть необходимость "закрыть" выпадающие из-за Brexit доходы.

В ЕС уже звучат различные предложения по реформе многолетнего финплана. Обсуждается увеличение взносов стран ЕС в бюджет союза, однако не все страны согласны на это. Еврокомиссия и Европарламент также предлагают увеличить объем его расходов и найти новые источники доходов. Звучат предложения и о создании резерва бюджета.

Еврокомиссия представит свои окончательные предложения по следующему MFF к началу мая текущего года. Затем начнется обсуждение этих предложений в ЕП и Совете стран ЕС.

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