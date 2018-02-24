Повышение рейтинга РФ от S&P говорит о безопасности инвестиций – "Деловая Россия"

МОСКВА, 24 фев /ПРАЙМ/. Повышение суверенного рейтинга России международным рейтинговым агентством S&P говорит не только о перспективах российской экономики, но и о безопасности инвестиций, сообщил РИА Новости глава "Деловой России" Алексей Репик.

Международное рейтинговое агентство S&P в субботу повысило рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+", прогноз по рейтингу стабильный. В то же время Fitch подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Теперь Россия имеет два рейтинга инвестиционного уровня от "большой тройки" рейтинговых агентств.

"Рейтинг - это не только оценка перспективы российской экономики, это и оценка безопасности инвестиций в Россию международными инвесторами", - отметил Репик.

"Международное рейтинговое агентство должно потенциально защищать интересы тех, кто будет инвестировать в Россию. Более сложному и комплексному фактору макроэкономической стабильности они уделяют меньше времени, и ему дают меньше веса, чем фактору внешнеэкономических ограничений, санкций, которые можно ожидать со стороны наших коллег из США", - пояснил он.