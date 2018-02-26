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Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании выступления нового главы ФРС


Рынки / Валюта

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Доллар дешевеет к мировым валютам в понедельник утром, трейдеры ожидают выступления нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла позднее на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.38 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,18%, до 89,72 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,2324 доллара с 1,2304 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене уменьшался до 106,59 иены за доллар со 106,79 иены на прошлых торгах.

Трейдеры с осторожностью ожидают первого выступления Пауэлла в качестве главы Федрезерва, который во вторник выступит перед комитетом по финансовым услугам палаты представителей конгресса США. Инвесторы надеются услышать от него комментарии по денежно-кредитной политике и экономике.

В ходе предвыборной кампании президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Федрезерв и лично бывшую главу регулятора Джанет Йеллен за политику низкой базовой ставки, предполагая, в частности, что Йеллен поддалась на политическое давление предыдущей администрации Барака Обамы.

"У Пауэлла нет никакого стимула заранее сигнализировать о любых изменениях в риторике ФРС", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика торгов в АТР в OANDA Стивена Иннеса (Stephen Innes).

По мнению старшего аналитика Sumitomo Mitsui Banking Corporation в Сингапуре Сатоши Окагаву (Satoshi Okagawa), вероятно, новый глава регулятора будет опасаться делать "ястребиные" заявления, поскольку они могут нарушить спокойствие на фондовых рынках.

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