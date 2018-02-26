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Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 26 февраля


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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 26 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
12:30 GBPВеликобритания - Валовой объем одобренных ипотечных займов36,1 тыс
13:00 EURЕврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере
16:00 USDСША - Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
17:00 EURЕврозона - Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
18:00 USDСША - Продажи нового жилья (январь)625 тыс642 тыс
18:00 USDСША - Продажи нового жилья (м/м) (январь)-9,30%2,40%
21:00 GBPВеликобритания - Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
23:15USDСША - Речь члена FOMC Кворлса
USDСША - Berkshire Hathaway - прибыль за финанс. 4кв2017 4,093 млрд долл

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
RUBВТБ - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017 и телеконференция менеджмента
RUBГруппа Эталон - результаты оценки портфеля проектов
RUBФосАгро - ВОСА (реестр закрыт 04.01.2018, досрочные перевыборы СД, див-ды 9м2017)63 (1кв2016) + 33 (1П2016) + 39 (9м2016) + 30 (фин) - див-д 201621 (1кв2017) + 24 (1П2017) + 21 (нераспределенная прибыль прошлых лет, 9м2017, рекоменд. СД) - див-д 2017
RUBЧМК /Челябинский металлургический комбинат/ - ВОСА (реестр закрыт 02.02.2018, согласие на сделки с заинтересованностью)
RUBТатнефть - СД (вопросы подготовки ГОСА, итоги исполнения бюджета за январь и утверждение бюджета на март 2018)
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