Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 26 февраля

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 26 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|12:30
|GBP
|Великобритания - Валовой объем одобренных ипотечных займов
|36,1 тыс
|13:00
|EUR
|Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере
|16:00
|USD
|США - Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
|17:00
|EUR
|Еврозона - Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
|18:00
|USD
|США - Продажи нового жилья (январь)
|625 тыс
|642 тыс
|18:00
|USD
|США - Продажи нового жилья (м/м) (январь)
|-9,30%
|2,40%
|21:00
|GBP
|Великобритания - Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
|23:15
|USD
|США - Речь члена FOMC Кворлса
|USD
|США - Berkshire Hathaway - прибыль за финанс. 4кв2017
|4,093 млрд долл
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|ВТБ - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Группа Эталон - результаты оценки портфеля проектов
|RUB
|ФосАгро - ВОСА (реестр закрыт 04.01.2018, досрочные перевыборы СД, див-ды 9м2017)
|63 (1кв2016) + 33 (1П2016) + 39 (9м2016) + 30 (фин) - див-д 2016
|21 (1кв2017) + 24 (1П2017) + 21 (нераспределенная прибыль прошлых лет, 9м2017, рекоменд. СД) - див-д 2017
|RUB
|ЧМК /Челябинский металлургический комбинат/ - ВОСА (реестр закрыт 02.02.2018, согласие на сделки с заинтересованностью)
|RUB
|Татнефть - СД (вопросы подготовки ГОСА, итоги исполнения бюджета за январь и утверждение бюджета на март 2018)