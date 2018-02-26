Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 26 февраля

Когда Где и что Предыдущее значение Факт

RUB ВТБ - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017 и телеконференция менеджмента

RUB Группа Эталон - результаты оценки портфеля проектов

RUB ФосАгро - ВОСА (реестр закрыт 04.01.2018, досрочные перевыборы СД, див-ды 9м2017) 63 (1кв2016) + 33 (1П2016) + 39 (9м2016) + 30 (фин) - див-д 2016 21 (1кв2017) + 24 (1П2017) + 21 (нераспределенная прибыль прошлых лет, 9м2017, рекоменд. СД) - див-д 2017

RUB ЧМК /Челябинский металлургический комбинат/ - ВОСА (реестр закрыт 02.02.2018, согласие на сделки с заинтересованностью)