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Рубль начал торги уверенным ростом после повышения рейтинга РФ: доллар ниже 56, евро - 69


Рынки / Валюта

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Рубль начал неделю уверенным ростом после повышения кредитного рейтинга России агентством S&P до инвестиционного уровня, доллар уже дешевле 56 рублей, евро – 69 рублей.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск понедельника снижался на 0,58 рубля - до 55,94 рубля, курс евро - на 0,69 рубля - до 68,94 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти с утра колебался около 67,1 доллара за баррель по марке Brent.

S&P в субботу повысило рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+", прогноз по рейтингу стабильный. В то же время Fitch подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Теперь Россия имеет два рейтинга инвестиционного уровня от "большой тройки" рейтинговых агентств. По версии Moody's, он находится на спекулятивном уровне "Ва1" с позитивным прогнозом.

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